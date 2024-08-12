بذلت ما في وسعي لاستمرار الريادة الإفتائية المصرية.. بيان لشوقي علام بعد مغادرته دار الإفتاء



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعرب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق، عن شكره العميق وامتنانه للرئيس عبدالفتاح السيسي على الفترة التي قضاها مفتيًا للديار المصرية لثمان سنوات ثم مدها إلى سن التقاعد ثم مدها ثلاث مرات لثلاثة أعوام متواصلة.

وأوضح عبر صفحته على فيسبوك، أنه بذل طوال هذه المدة كل الجهود لدعم المؤسسات الدينية الوطنية، وفي مقدمتها دار الإفتاء المصرية،

حيث قدم لها كل أنواع الدعم المادي والمعنوي الذي ساعدها لتخطو خطوات جادة في تطوير الخطاب الديني وضبط الصناعة الإفتائية وتقديم صورة مشرفة للدين الإسلامي الحنيف.

وتابع:" كل الشكر للأزهر الشريف جامعا وجامعة وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب على قيادته للمؤسسة الأزهريّة في هذا الظرف الدقيق من تاريخ الوطن متمنياً له وعلمائه وطلابه كل التوفيق فيما أقامهم الله فيه وأن يديم علي الجميع ومصرنا الحبيبة نعمتي الأمن والأمان.

وتابع:" لا أنسى علماء دار الإفتاء ومنسوبيها الذين تشرفت بالعمل معهم فجزاهم الله خير الجزاء وأوصيهم بمواصلة المسيرة المشرقة لدار الإفتاء المصرية مع خلفي صاحب الفضيلة الدكتور نظير عياد، ويعلم الله أني قد بذلت كامل ما في وسعي لاستمرار مسيرة الريادة الإفتائية المصرية والارتقاء بمؤسسة دار الإفتاء المصرية على كافة المستويات لتكون قائدة رائدة تحتل مكانتها الدولية اللائقة بها في الأوساط العلمية وفي المجامع والمحافل الدولية.

وأضاف:"تمنياتي الخالصة للدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية بالتوفيق والسداد لاستكمال مسيرة العمل الوطني من أجل نشر صحيح الدين والمنهجية الأزهرية التي تتميز بها مصر، والتي تحفظ استقرار المجتمعات وتحافظ علي الأوطان نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يديم الله على مصر وأهلها فضله وكرمه، وأن يحفظ أمن مصر واستقرارها من كل شر".