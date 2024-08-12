هل هناك علاقة بين اسمه والديانة المسيحية؟.. المفتي نظير عياد يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

رد دكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية الجديد، على الجدل الذي أثير حول اسمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ربطه البعض بالديانة المسيحية.

وقال "عياد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، على قناة "الحدث اليوم" مساء الاثنين، إن اسمه نظير محمد عياد، لذلك اعتبره البعض أنه مأخوذ من الديانة المسيحية، لافتًا أن والديه هم من اختاروا اسمه، للتأكيد على عدم وجود فرق بين المصريين.

وأشار إلى أن اسمه يشير إلى الأخوة وعدم التفرقة بين طرفي الأمة في الدولة المصرية، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأحمد الطيب شيخ الأزهر لانتخابه مفتياً للجمهورية، متمنيًا أن يكون على مستوى هذه الثقة.