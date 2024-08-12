"فك العمل وجلب الحبيب أونلاين".. كواليس سقوط 3 دجالين في القاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

مأموريتان في القاهرة والجيزة قادت ضباط مباحث الآداب للإيقاع بـ3 متهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرتهم على العلاج الروحاني ومزاولة أعمال السحر والدجل.

وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب أن شخضين -لأحدهما معلومات جنائية- يمارسان النصب والاحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والشعوذة والسحر.

المتهمان عملا على إيهام ضحاياهما بقدرتهما على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطهما الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

بتقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى والأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل.

من القاهرة للجيزة، تمكنت مأمورية أخرى من الإيقاع بدجال بمنطقة الطالبية مارس أعمال النصب والاحتيال على المواطنين بزعمه قدرته على العلاج الروحاني مقابل مبلغ مالي.