مصادر بالتعليم: قائمة أوائل الثانوية العامة تضم أسماء جديدة بعد زيادة درجتي الفيزياء



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

قالت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن قائمة أوائل الثانوية العامة 2024، تضم أسماء جديدة بعد حصر كافة الدرجات النهائية.

ولفتت المصادر في تصريحات لمصراوي، أنه تم التعديل في نتيجة الثانوية العامة وفقًا للإجابة التي حددها الطلاب في السؤال رقم ٣٤ لكن ليس كبير وفقا لما ردده البعض.

وأشارت أن النتيجة ستكون متاحة للطلاب على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم خلال ساعة من الآن، لافتة إلى أنه من المقرر إصدار بيان رسمي من الوزارة بشأن قائمة الأوائل والتعديل الموجود بها.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم أكدت أنه من منطلق حرصها على مصلحة الطلاب وحصولهم على حقوقهم، اتخذت الوزارة عددا من الاجراءات فيما يتعلق بتصحيح امتحان مادة الفيزياء.

وحرصا على تحقيق مبدأ الشفافية، توضح الوزارة الآتي:

- اعتبار الإجابتين (ب، ج) صحيحة للسؤال رقم ٣٤ (نموذج أ) وما يعادله في باقي النماذج بامتحان مادة الفيزياء وبناء عليه تم إضافة درجتين للطلاب الذين اختاروا الاجابة (ب) وتعديل نتيجتهم.

- قامت الوزارة باتخاذ كافة الاجراءات بالتعاون الكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يتعلق بتعديل تنسيق الطلاب بعد إضافة الدرجتين لطلاب الشعبة العلمية الذين قاموا باختيار الاجابة (ب) لضمان حصولهم على حقوقهم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

- قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إحالة اللجنة المسئولة عن مراجعة الامتحان ونموذج الاجابة بعد سحبه من بنوك الأسئلة بالكامل للتحقيق بصفة عاجلة بالإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة نظرا لعدم تحري الدقة في نموذج الإجابة.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن كافة ما ورد من اجراءات اتخذتها على مدار الأيام الماضية وأعلنت عنها بمنتهى الشفافية تأتي في إطار حرصها ومسئوليتها الأصيلة عن حصول الطلاب على حقوقهم كاملة.