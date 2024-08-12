ختام فعاليات التدريب الجوى المصرى الفرنسى المشترك (آمون -24)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

اختتمت فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك "آمون-24"، والذي تم تنفيذه على مدار عدة أيام بعدد من القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية.

تضمن التدريب عقد عدد من المحاضرات لتبادل الخبرات التدريبية والتكتيكية فى التخطيط والتنفيذ للمهام المشتركة، ونفذت المقاتلات متعددة المهام من الجانبين عدد من الطلعات الجوية المشتركة للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية في تناغم كامل، فضلاً عن التدريب على تنفيذ طلعات التزود بالوقود في الجو.

كما نفذت مجموعة من المقاتلات المشاركة بالتدريب تشكيلاً جوياً فوق الأهرامات أبرز الدقة والكفاءة التى يتمتع بها الطيارين من كلا الجانبين.

وأظهر التدريب المستوى المتميز والاحترافي الذي وصل إليه العناصر المشاركة ومدى التنسيق والتعاون بين القوات الجوية لكلا البلدين في تنفيذ العمليات الجوية المشتركة بكفاءة وإقتدار.

حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات الجوية المصرية والفرنسية والملحق العسكرى الفرنسى ووفد من ممثلى السفارة الفرنسية.