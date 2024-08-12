إغلاق محطة طاقة نووية في سويسرا بسبب عطل فني

محمد اسماعيل - القاهرة - جنيف- (د ب أ)

تسبب عطل فني في إغلاق محطة بيزناو النووية في سويسرا، وهي أقدم محطة للطاقة النووية في العالم، حسبما أعلنت الشركة المشغلة للمحطة اليوم الاثنين.

وذكرت شركة أكسبو للطاقة أن العطل الفني حدث في مولد بخاري في الجزء غير النووي من المحطة التي تقع على بعد ثلاثين كيلومترا شمال شرق مدينة زيوريخ، وتسبب في توقفها عن العمل بشكل آلي وسريع.

وأوضحت الشركة أن العطل تسبب في تصاعد البخار الذي شوهد أعلى المحطة، ولكنها أكدت عدم وجود أي خطر على السكان أو البيئة المحيطة.

وأشارت الشركة إلى أنه تم فصل الجزء المعطوب من المحطة عن الشبكة.

وتقع محطة بيزناو على بعد سبعة كيلومترات من الحدود الألمانية، وتم تدشينها عام 1969، وكان قد تم توصيلها بالشبكة في يونيو الماضي بعد سلسلة من أعمال التفيش استمرت عدة أسابيع.

وذكرت الشركة أنه تم إبلاغ هيئة التفتيش الاتحادية على السلامة النووية في سويسرا بالتطورات الأخيرة بشأن محطة بيزناو.