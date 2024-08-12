ضبط سيدة تدير شركة لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" وإحدى السيدات لقيامهما بالنصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق قيام مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية – له معلومات جنائية" بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم قدرته على توفير عقود عمل لهم بالخارج ، وقيامه بالترويج لنشاطه عبر شبكة "الإنترنت" ومواقع التواصل الإجتماعى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطه ، وكذا ضبط "سيدة – مقيمة بمحافظة البحيرة "تمارس أعمال السمسرة والتقابل مع العملاء "نظير مبالغ مالية من المذكور"، وعثر بداخل الشركة على (جوازات سفر لعدد من راغبى السفر للعمل بالخارج – عقود عمل خاصة بالمواطنين راغبى السفر – إستمارات مدون عليها إسم الشركة ويحمل أسماء العملاء– أكلاشيه يحمل إسم الشركة – 3 أجهزة كمبيوتر "تحتوى على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى" – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض.

وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.