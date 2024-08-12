بعد تعديل الدرجات.. أحمد فتحي عبد القوى يصبح الأول على الجمهورية في الشعبة العلمية "رياضة"



محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إضافة درجتين لبعض طلاب الشعبة العلمية بسبب تعديل تصحيح امتحان مادة الفيزياء، مما أدى إلى تعديل قائمة أوائل الثانوية العامة 2024. ومن بين هؤلاء الطلاب، أحمد فتحي عبد القوى، ابن مركز نقادة بمحافظة قنا، الذي ارتفعت درجاته من 404.5 إلى 406.5 ليحتل المركز الأول على مستوى الجمهورية في الشعبة العلمية "رياضة".

قال أحمد فتحي عبد القوي، الذي يدرس في مدرسة طوخ الثانوية المشتركة، إنه علم بتعديل ترتيبه من أحد أقاربه، مشيرًا إلى أن هذا التغيير زاد من فرحته معنويًا لكنه لم يغير من واقعه كثيرًا حيث كان من ضمن الأوائل بالفعل. وأعرب عن شكره لوزير التربية والتعليم على تصحيح الخطأ، مؤكداً نيته في الالتحاق بكلية الهندسة.

أضافت والدته أنها شعرت بسعادة كبيرة عند علمها بتعديل ترتيب ابنها من الخامس إلى الأول، معبرة عن فرحتها بعودة حق ابنها في ترتيب الأوائل، مشيرة إلى أن أحمد كان دائم الالتزام والاجتهاد في دراسته، وملتحقاً بمسؤولياته الدينية والاجتماعية.

وأثنت والدته على استجابة وزير التربية والتعليم السريعة، مما سمح لابنها بالحصول على الدرجة النهائية في مادة الفيزياء بعد إضافة الدرجتين، مما ساهم في رفع مجموعه وتغيير ترتيبه على مستوى الجمهورية.