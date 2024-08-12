شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: موجات العفو الرئاسي المستمرة أصبحت نافذة أمل مهمة للمحبوسين والان مع تفاصيل الخبر

وجه حزب المستقلين الجدد، رساله شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تثمينا لموجات العفو الرئاسية الأخيرة، وذلك لما تحمله من رسائل مهمة للمجتمع المصري والدولي.

وأكد الدكتور هشام عناني رئيس الحزب أن قرار العفو الأخيرة عن السجناء، كبار السن وذوي الأمراض، يؤكد مراعاة تامة لبعد إنساني، خاصة وأنهم هم وأسرهم أحوج مايكون إليهم.

وأضاف عناني أنه من الواضح أن تفعيل صلاحيات الرئيس الخاصة بالعفو الشامل والعفو عن العقوبات أو تخفيفها أصبح نافذه أمل متسعة لكل المساجين بمختلف أنماطهم وعقوباتهم مع مراعاه ضوابط العفو.

وأكد الدكتور حمدي بلاط أن العفو الرئاسي هو جزء من الاستراتيجيه الوطنية لحقوق الإنسان التي يتأكد للعالم في كل لحظه أن الدولة المصريه عازمة على تنفيذها.



ويجدد الحزب مناشدته للرئيس باستمرار هذه الموجات من العفو، بنفس التوجه والفكر، مع التركيز على قيام الدولة بتنفيذ برامج الإصلاح والتهذيب والتأهيل لهم، حتى تنجح الدولة في دمجهم في المجتمع.