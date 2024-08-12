رئيس الوزراء الكندي: هناك خطر حقيقي من تصعيد الصراع بين إسرائيل وحزب الله

أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أن "هناك خطر حقيقي من تصعيد الصراع بين إسرائيل وحزب الله".

وكانت قد ذكرت الحكومة الألمانية، أن "المستشار الألماني أولاف شولتس دعا في اتصال مع الرئيس الإيراني طهران إلى العمل على تجنب التصعيد في الشرق الأوسط".

وكان قد أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، الى أننا "نتفهم الواقع الذي يعيشه سكان المناطق الشمالية وحزب الله يطلق النار بدون تمييز".

وأكد هاغاري، على أننا "نأخذ كل التهديدات بجدية ومستعدون بشكل كبير سواء من حيث الهجوم أو الدفاع"، لافتاً الى أننا "نراقب التطورات في الشرق الأوسط بالتركيز على حزب الله وإيران".