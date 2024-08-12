"أكسيوس": إسرائيل والولايات المتحدة لا تعرفان التوقيت الدقيق لهجوم إيران المتوقع

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، أن "إسرائيل والولايات المتحدة لا تعرفان التوقيت الدقيق لهجوم إيران المتوقع".

وأمس، ذكرت شبكة "سي إن إن"، أن "الاستخبارات الإسرائيلية تعتقد أن حزب الله سيبدأ هجوما في 12 آب وبعده بساعات تشن إيران هجوما".

كذلك كشف موقع "أكسيوس" عن مصدرين، أن "هجوم إيران على إسرائيل سيكون مباشرا وسيبدأ قبل محادثات صفقة الأسرى المقررة في 15 آب".

وكانت قد وافقت إسرائيل على استئناف المحادثات حول الهدنة في قطاع غزة في 15 آب الجاري، بناء على طلب الوسطاء من الولايات المتحدة وقطر ومصر.

وذكر مكتب نتانياهو أن "إسرائيل ستوفد مفاوضين للمشاركة في الاجتماع المقرر إقامته في الدوحة أو القاهرة، لمحاولة التوصل إلى اتفاق لتحرير الرهائن المحتجزين في غزة ووقف إطلاق النار".