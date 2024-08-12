أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، الى أننا "نتفهم الواقع الذي يعيشه سكان المناطق الشمالية وحزب الله يطلق النار بدون تمييز". وأكد هاغاري، على أننا "نأخذ كل التهديدات بجدية ومستعدون بشكل كبير سواء من حيث الهجوم أو الدفاع"، لافتاً الى أننا "نراقب التطورات في الشرق الأوسط بالتركيز على حزب الله وإيران".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: نأخذ كل التهديدات بجدية ومستعدون بشكل كبير سواء من حيث الهجوم أو الدفاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.