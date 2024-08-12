"حزب الله": استهدفنا موقع رويسات ‏العلم وانتشارا لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:15 من بعد ظهر يوم الاثنين 12-8-2024، موقع رويسات ‏العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة". ‏

كذلك أعلن الحزب، أن "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:13 من بعد ظهر يوم الاثنين 12-8-2024، انتشارا لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة". ‏