وسائل إعلام أمريكية: إيران قد تشن هجوما على إسرائيل خلال 24 ساعة

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت وسائل إعلام أمريكية، أن إيران قد تشن هجوما على إسرائيل خلال الـ 24 ساعة المقبلة، وذلك للرد على اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس".

وقالت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، في تقرير لها حول الهجوم الإيراني المحتمل، إن طهران تستعد لهجوم على تل أبيب، خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأشارت القناة في تقريرها عن آخر التطورات في الحرب بين إسرائيل وإيران وحزب الله، إلى التطورات التي تشهدها الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث أطلق حزب الله نحو 30 صاروخا على إسرائيل خلال الساعات الماضية.

من جهة أخرى، عقد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اجتماعا مع رؤساء أركان القوات المسلحة الأمريكية، لمتابعة التطورات في الشرق الأوسط، بعد التهديد بالهجوم الإيراني.

وقالت "البنتاجون"، إن "أوستن" أمر بسرعة انتقال مجموعة حاملة الطائرات إبراهام لينكولن إلى منطقة الشرق الأوسط، وأبلغ يوآف جالانت وزير دفاع إسرائيل أيضا بإرسال غواصة الصواريخ الموجهة جورجيا إلى منطقة القيادة الوسطى.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي التزام بلاده باتخاذ كل الخطوات الممكنة للدفاع عن إسرائيل، مشيرا إلى تعزيز وضع وقدرات القوات العسكرية الأمريكية في جميع أنحاء الشرق الأوسط في ضوء تصاعد التوترات الإقليمية.