ابرز تصريحات "أبو عبيدة" على مقتل وإصابة أسرى للاحتلال

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، اليوم عن وقوع حادثتين منفصلتين قام خلالهما مجندان إسرائيليان مكلفان بحراسة أسرى العدو بإطلاق النار على أحد الأسرى، مما أدى إلى مقتله وإصابة أسيرتين بجروح خطيرة ، وأكد أبو عبيدة أن حكومة العدو الإسرائيلي تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر وما قد يترتب عليها من ردات فعل تؤثر على أرواح الأسرى.

وأوضح أبو عبيدة في بيانه أن المجندين الإسرائيليين أطلقوا النار بشكل منفصل، ما أدى إلى مقتل أحد الأسرى الصهاينة وإصابة أسيرتين بجروح خطيرة. وأضاف أن هناك محاولات جارية لإنقاذ حياة الأسيرتين المصابتين، مشيرًا إلى أن هذه الحوادث تعكس خطورة الوضع الذي يواجهه الأسرى بسبب المجازر التى يقوم بها الكيان المحتل ضد الشعب الفلسطينى.

وأكد المتحدث باسم كتائب القسام أنه تم تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في تفاصيل هذه الحوادث، وأنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيق في وقت لاحق. كما شدد على أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية هذه الجرائم وما قد يترتب عليها من تداعيات خطيرة تؤثر على حياة الأسرى.

وأشار أبو عبيدة إلى أن هذه الحوادث تعكس الإهمال والانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى من قبل القوات الإسرائيلية، محذرًا من أن ردات الفعل قد تكون قاسية إذا استمرت هذه الجرائم بحق الأسرى.

يأتي هذا الإعلان في وقت حساس، حيث تزايدت التوترات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة، ويثير هذا الحادث قلقًا متزايدًا حول مصير الأسرى وتأثير هذه الحوادث على جهود التهدئة في المنطقة.