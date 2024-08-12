إسرائيل: نراقب الأعداء في الشرق الأوسط ونستعد لاعتراض اي تهديد

ياسر رشاد - القاهرة - قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيل هغاري، إن الجيش حريص على امتداد الأيام الأخيرة، على مراقبة الأعداء والتطورات الجارية في الشرق الأوسط، لا سيما ما يخص حزب الله وإيران.

وأضاف عبر منصة أكس: لقد كثفنا وتيرة الدوريات والطلعات الجوية لسلاح الجو في الأجواء اللبنانية سعياً لكشف أي تهديد محتمل وإزالته، إننا نستهدف أي تهديد نقوم بتشخيصه ونستعد لاعتراض أي تهديد في الوقت الحقيقي.

إطلاق القذائف والنيران بشكل عشوائي

ولفت: إلى أن حزب الله يقوم بإطلاق القذائف والنيران بشكل عشوائي وغير مسؤول كما شهدنا ذلك مساء السبت، وقُتل الأطفال الاثنا عشر في بلدة مجدل شمس "على حد قوله"، ولدينا خطط هجومية واسعة النطاق وجاهزية عالية لتنفيذها.

وتابع دانيل هغاري: إذا كان حزب الله يخطط للعمل، فإننا لا ننتظر مكتوفي الأيدي بل نقوم بالهجمات المتوالية ونسعى لإزالة التهديدات لحظة الكشف عنها، لقد أصبحنا في نقطة الذروة استعداداً للقيام بهذه المهمة.