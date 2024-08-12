حملة مكبرة لضبط سارقي التيار الكهربائي بـ"طنطا" -(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

يقود المهندس حسن البيلي رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بمعاونة من المحاسب عبدالبصير شملة المستشار التجاري لرئيس الشركة، حملة مكبرة بمدينة طنطا لضبط المخالفين وسارقي التيار الكهربائي الذي يعود بالنفع على قطاع الكهرباء في ظل الظروف الراهنة.

يشارك في الحملة لفيف من القيادات كلا من المهندس أيمن صدقي رئيس قطاع توزيع كهرباء غرب الغربية، والمحاسب طارق الكاشوري مدير عام الشئون التجارية بطنطا ومجموعة من المهندسين والفنين.

وأسفرت الحملة حتى الآن عن ضبط عدد من المخالفات التي سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحرير محاضر سرقة التيار بما يتوافق مع تعليمات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.