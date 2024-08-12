طلاب هندسة المنصورة الجديدة يشاركون في تدريب عملي بوكالة الفضاء المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

شارك طلاب برنامج الطيران والفضاء بكلية الهندسة في جامعة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية في تدريب صيفي بوكالة الفضاء المصرية، وذلك تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولي، رئيس الجامعة، وريادة الدكتور وائل صديق، عميد كلية الهندسة، وبإشراف الدكتورة سارة البهلول، مدير البرامج الهندسية.

أوضح الدكتور معوض الخولي أن التدريب يأتي ضمن جهود تطوير مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل من خلال تقديم تجارب عملية في مجالات تكنولوجيا الفضاء وهندسة الأقمار الصناعية. وأكد أن البرنامج يهدف إلى توفير فرص حقيقية للطلاب لاكتساب خبرات عملية متقدمة في بيئة بحثية وتكنولوجية.

من جانبه، ذكر الدكتور وائل صديق أن التدريب يُعد فرصة قيمة للطلاب لاكتساب مهارات عملية في مجال الفضاء، مما يسهم في تعزيز قدرتهم على العمل في هذا القطاع الحيوي. وأضاف أن الطلاب سيعملون في مختلف أقسام وكالة الفضاء المصرية، بما في ذلك تصميم وتطوير الأقمار الصناعية واستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد، وسيطلعون على أحدث الابتكارات في هذا المجال.

وأشار إلى أن البرنامج التدريبي يتضمن المشاركة في المشاريع البحثية التي تنفذها الوكالة، مما يعزز من قدرة الطلاب على التواصل مع خبراء ومحترفين في مجال الفضاء.

يُذكر أن هذا التدريب يأتي كجزء من بروتوكول التعاون بين جامعة المنصورة الجديدة ووكالة الفضاء المصرية، والذي يهدف إلى تعزيز الربط بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي، وإعداد كوادر وطنية مؤهلة تسهم في تطوير قطاع الفضاء في مصر.