حزب الله يواصل استهداف مواقع إسرائيلية بقذائف المدفعية

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت- (د ب أ)

أعلن حزب الله اللبناني في بيانين منفصلين مساء اليوم الإثنين أن عناصره استهدفوا موقع "رويسات العلم" الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، وانتشارا لجنود إسرائيليين في محيط موقع "حانيتا" الإسرائيلي بقذائف المدفعية.

وقال الحزب في بيان إن عناصره "استهدفوا موقع "رويسات العلم" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.

وفي بيان ثان أعلن الحزب أن عناصر المقاومة استهدفوا انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.

وكان حزب الله قد أعلن في وقت سابق من اليوم أن عناصره استهدفوا بعد ظهر اليوم موقع "السماقة" الإسرائيلي في تلال "كفرشوبا" اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية، وقصفت المدفعية الإسرائيلية عدد من المناطق الجنوبية.

وقال بيان " حزب الله" إن عناصر المقاومة استهدفوا بعد ظهر اليوم، موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية.

كما سبق وأن أعلن الحزب في بيانين سابقين اليوم الإثنين أن عناصره استهدفوا المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 الإسرائيلية في "جعتون" بصواريخ الكاتيوشا، واستهدفوا التجهيزات التجسسية في موقع "المطلة" الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم حرج بلدة " كونين" الجنوبية بالقذائف الفوسفورية المحرمة دولياً، مما تسبب بإشعال حريق فيه، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

واستهدفت المدفعية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم بالقصف مرتفعات جبل "سدانة" بين بلدتي " شبعا" و"كفرشوبا" و أطراف بلدة " الناقورة" وأطراف بلدة " كفرحمام" في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنته قناة" المنار" المحلية التابعة لـ " حزب الله".

وحلّق الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم بشكل مكثّف على ارتفاع متفاوت في أجواء قرى وبلدات في جنوب لبنان، مترافقاً مع تحليق دائم للطيران المسير الإسرائيلي.

واستهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية صباح اليوم بلدة "برج الملوك" في جنوب لبنان بالقرب من متنزه "ميمارولا" بصاروخ.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم أحد كروم الزيتون عند أطراف بلدة "برج الملوك" الجنوبية بقذيفة مدفعية.

واستهدفت دبابة "ميركافا" إسرائيلية صباح اليوم أطراف بلدة "كفرشوبا" الجنوبية ب 5 قذائف مباشرة. كما استهدفت دبابة "ميركافا " إسرائيلية بلدة "رامية" في جنوب لبنان ب 5 قذائف مباشرة وبلدة "عيتا الشعب" الجنوبية قرب ساحة البلدة ب 4 قذائف.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان اليوم الإثنين، عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح، في غارة إسرائيلية استهدفت ليل أمس بلدة "كفركلا" الجنوبية.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان "حزب الله" مساندة غزة.