التطوير والتدريب.. خالد البلشي يكشف أهداف نقابة الصحفيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن أحد أهداف النقابة تطوير الأداء المهني بشكل عام، وتدريب أوائل الخريجين والزملاء المتعطلين ليكونوا جزء من تعيينات قادمة.

وأوضح "البلشي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الإثنين، أن إطلاق الرؤية الشاملة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للصحافة، هو نتاج تعاون مستمر وممتد بين الهيئة والنقابة، مؤكدًا أن التعاون بين وهيئة الصحافة بمثابة نموذج لما يمكن أن يبنى عليه.

واختتم أن تعيين المؤقتين هو حق أصيل لهم كان لا بد أن يحصلوا عليه.