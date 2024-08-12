شكرا لقرائتكم خبر عن أشقاء الزعيم الراحل يتلقون واجب العزاء في شقيقته سكينة السادات ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اللواء عفت السادات، مساء اليوم الإثنين، واجب العزاء، في الراحلة سكينة السادات، الكاتبة الصحفية وشقيقة الزعيم الراحل محمد أنور السادات، وذلك بالتجمع الخامس، وسط حضور من الأسرة والمقربين.

وتلقت كل من هدى السادات، عزة السادات، سهير السادات، أشقاء الرئيس الراحل، واجب العزاء، وحرص عدد من المقربين على تقديم واجب العزاء.

وكانت شيعت جنازة الكاتبة الصحفية سكينة السادات، شقيقة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، من مسجد غرب الجولف بالتجمع، السبت الماضي.

يذكر أن الكاتبة الصحفية سكينة السادات هي الشقيقة الصغرى للرئيس الراحل محمد أنور السادات، وتزوجت فى عمر الخامسة عشرة من الموسيقار عبدالحليم نويرة، الذي يكبرها فى السن بـ25 عاما حيث كان صديقا للرئيس الراحل محمد أنور السادات آنذاك، وأنجبت منه ابنة بعد عام واحد من الزواج.



ابراهيم المعلم



ابراهيم محلب يؤدى واجب العزاء



الدكتور مدحت العدل



عفت السادات



محمد انور السادات



عزاء الراحلة سكينة السادات (1)



عزاء الراحلة سكينة السادات (2)



عزاء الراحلة سكينة السادات (3)