شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني يحتفل بتسليم 500 عروسة 3500 جهاز كهربائي في حفل بالأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

فى احتفال كبير أقيم بمنطقة الصوت والضوء بالأهرامات، يحتفل اليوم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، ممثلاً فى مؤسسة حياة كريمة وصندوق تحيا مصر ومؤسسة مصر الخير، وجمعية الأورمان، بتسليم 500 عروسة من 20 محافظة مصرية 3500 جهاز كهربائى بواقع 7 أجهزة لكل عروسة.

ويشارك فى الحفل 1000 مدعو من العرائس وذويهم وذلك استكمالا لتوحيد الجهود المبذول تحت مظلة حملة "أيد واحدة" والتى اطقتها وزارة التضامن الاجتماعى والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى والهلال الأحمر المصرى وحياة كريمة من المتوقع أن تساهم حملة "إيد واحدة" فى تحسين الأوضاع المعيشية لاكثر من مليون ونصف من الأسر الأولى بالرعاية، بالإضافة لتشجيع المزيد من المبادرات المجتمعية.

أعربت السفيرة نبيلة مكرم المدير التنفيذى للتحالف عن سعادتها الغامرة بهذا الإنجاز، مؤكدة أن هذا الاحتفال يجسد روح التكاتف والتضامن بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى.

وأشادت بدور العرائس فى بناء مجتمع قوى ومتماسك، مثمنة جهود جميع الشركاء فى إنجاح هذه الحملة. ووجهت الوزيرة والسفيرة رسالة للعرائس، متنيتين لهن حياة زوجية سعيدة ومستقبل زاهر، مؤكدتين أن الدولة المصرية ستظل حريصة على دعمهن وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لهن.

ومن جانبها، أكدت السيدة عهود وافى رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة ونائب رئيس مجلس أمناء التحالف، أن هذا الاحتفال يأتى فى إطار اهتمام المجتمع المدنى المصرى بالأسرة المصرية، وتوفير كافة أسباب الحياة الكريمة لها.

وأشارت إلى أن هذه الحملة تعكس حرص المجتمع المدنى والدولة معاً على تعزيز الشراكة لتحقيق التنمية المستدامة. كما أفادت أن فى هذا اليوم الجميل، تحتفل حياة كريمة بمرحلة جديدة من الجهود المستمرة للمؤسسة فى دعم وتمكين المجتمعات المحلية فى مصر والتى استمرت خمس أعوام منذ تدشين المؤسسة.

وأضافت أن حياة كريمة تشهد ثمار شراكة استثنائية مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ومؤسساته العريقة. وأوضحت وافى أن توزيع 3500 جهاز كهربائى على 500 عروسة ليس مجرد رقم، بل هو بناء الجسور الأمل وتعزيز للحياة الكريمة لكل عروسة وعائلتها. وقالت وافى نحن فى حياة كريمة، نؤمن بأن العطاء هو جوهر التنمية، وأن كل مساعدة تقدمها حياة كريمة تسهم فى نسج نسيج اجتماعى متماسك يدعم الاستقرار ويعزز النمو.

وأعربت عهود وافى عن امتنان حيا كريمة تجاه كافة الشركاء والمتطوعين والداعمين الذين جعلوا هذا اليوم ممكنا. مضيفة: نواصل السير على طريق الخير والعطاء، مؤمنين بأن كل خطوة صغيرة فى العطاء تقود إلى تحقيق أحلام كبيرة وتغييرات جذرية فى حياة العديد من الناس.

وفى ذات السياق أعرب تامر عبد الفتاح المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر عن أهمية الشراكة وتضافر وتوحيد جهود المؤسسات لتغيير حياة الأسر الأولى بالرعاية إلى الأفضل وذلك لتحقيق المعنى الأسمى لمفهوم التكافل الاجتماعى بين أبناء الوطن الواحد.

كما أفاد بأن صندوق تحيا مصر يواصل العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر الرائدة فى مجال العمل التنموى والإنسانى عبر تنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة هدفها تحقيق أقصى استفادة للمواطن المصرى، وأضاف عبد الفتاح أن مبادرة دكان الفرحة تم تدشينها فى أبريل 2019 وتستهدف بجانب معارض الكساء للأسر وطلاب الجامعات تيسيير زواج الفتيات اليتيمات والأولى بالرعاية وتزويدهم بكافة مستلزمات الزواج كهدية مقدمة من صندوق تحيا مصر.

من جانبه، ثمن الدكتور محمد رفاعى الرئيس التنفيذى لمؤسسة مصر الخير، حملة "إيد واحدة" والتى أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى والهلال الأحمر المصرى وحياة كريمة. التى تضم كبرى الكيانات التنموية ونسعد بمشاركة مؤسسة حياة كريمة وصندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان لتجهيز بناتنا من العرائس ودعمهن معلنا أن مؤسسة مصر الخير» عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ولكونها أحد أهم المؤسسات التنموية فى مصر مستمرة فى تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدات للأسر الأولى بالرعاية ورأى الرئيس التنفيذى لمؤسسة مصر الخير، أن مشاركة مؤسسات المجتمع المدنى المختلفة فى مثل هذه المبادرات، يعطى توهجا لأداء منظمات المجتمع المدنى ويعظم دور المجتمع المدنى للوفاء بحجم الإلتزامات العديدة تجاه المستحقين فى كل ربوع مصر كما يرسخ مفهوم التكاتف المجتمعى.

وأكد الدكتور محمد رفاعى، أن مؤسسة مصر الخير مستمرة تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى فى تنفيذ الخدمات الإستراتيجية فى المناطق الأكثر استحقاقاً لخدمة الأسر الأولى بالرعاية، معلناً استمرار مساهمة المؤسسة فى تقديم التزامات العرائس وتجهيزهن لتأمين احتياجاتهم.

وأضاف محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان أن الجمعية تثمن هذه الشراكة بينها وبين صندوق تحيا مصر ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة مصر الخير لدعم زواج الفتيات اليتيمات من خلال تسليمهن أجهزة كهربائية وهدايا عينية وذلك لدعمهن واستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجية وإدخال الفرحة والسرور عليهن وعلى أسرهن فى محافظات الجمهورية المختلفة، وذلك تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

وأكد أن هذه الشراكة جاءت تأكيداً على الاهتمام الكبير لشرائح الأيتام وخاصة الفتيات اليتيمات فى كل نواحى حياتهم وتمكينهم من بداية حياة مطمئنة لإسعاد أبناء هذه الشريحة ولفت أنظار المجتمع إلى احتياجاتهم ومشكلاتهم. مشيرًا إلى أن الجمعية نجحت حتى اليوم فى إعادة إتمام زواج 20 ألف عروسة يتيمة فى جميع المحافظات، لافتًا إلى أن المشروع الخيرى الإنسانى لدعم زواج الفتيات اليتيمات بدأت الأورمان فى تنفيذه منذ سنوات فى محافظات مصر واستمرت فى هذا النشاط حتى الآن دون انقطاع، حيث نجحت فى دعم إتمام زفاف العديد من الفتيات اليتيمات غير القادرات وتنظيم حفلات للزفاف الجماعى فى جميع مراكز المحافظات، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة.