شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الجيل: قرار العفو الرئاسى يفتح باب جديد للأمل وحفظ الكرامة الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

وصف ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، تنفيذ وزارة الداخلية لقرار رئيس الجمهورية الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة لعدد (605) نزيل من المحكوم عليهم من كبار السن ذوى الحالات الصحية المتراجعة ممن إنطبقت عليهم شروط العفو الرئاسى من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، بفتح باب جديد بالأمل والرغبة فى الحياة، مشيرا إلى أنه قرار غير مسبوق إذ لم يتخذه رئيس مصرى من قبل أن يعفو عن متهمين عن تنفيذ باقى مدة العقوبة فى غير المناسبات الدينية أو الأعياد الوطنية.

ولفت في تصريح لـ"الخليج 365" أن يكون عامل كبر السن والحالة الصحية المتراجعة هو المعيار الأول لقرار العفو فهو يؤكد الطبيعة الإنسانية للقرار الذى يكرم الإنسان حتى المخطئ فى شيخوخته ويوفر له الأسباب التى تعينه على الشفاء وتجاوز المرض فى مناخ مناسب انسانى بعيدا عن أسوار السجن و بين أسرته ومجتمعه الصغير.

وأكد ناجى الشهابي أن تنفيذ وزارة الداخلية لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال قيام قطاع الحماية المجتمعية بتشكيل لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية ووصولهم إلى هذا العدد 604 نزيل بمراكز الإصلاح والتأهيل يؤكد أن هناك منظومة إصلاحية تأهيلية تربوية وتعليمية عادلة تحكم وزارة الداخلية وهى تقوم بوظيفتها الدستورية بتنفيذ مدة العقوبة التى حكم بها القضاء المصرى العادل على المتهمين.

وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن تلك المنظومة الإصلاحية هى منظومة حديثة ومتكاملة تراعى حقوق الإنسان، تجسد إستراتيجية الجمهورية الجديدة فى إحترامها لكرامة وحق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الإنسانى الحديث التى توفر أوجه الرعاية المختلفة للمتهمين النزلاء فى السجون المصرية.