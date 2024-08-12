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أبو عبيدة: مجندان يحرسان أسرى العدو قاما بحادثتين منفصلتين بقتل أسير صهيوني وإصابة أسيرتين بجراح خطيرة

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أشار الناطق باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة، الى أن "في حادثتين قام مجندان مكلفان بحراسة أسرى العدو بإطلاق النار على أسير وقتله وإصابة أسيرتين بجراح"، لافتاً الى أن "حكومة العدو تتحمل المسؤولية عن هذه المجازر وما يترتب عليها من ردات الفعل التي تؤثر على أرواح الأسرى".

وأعلن أبو عبيدة، عن "تشكيل لجنة لمعرفة التفاصيل ما حدث وسيتم لاحقا الإعلان عنها"، موضحاً أن "مجندين يحرسان أسرى العدو قاما في حادثتين منفصلتين بقتل أسير صهيوني وإصابة أسيرتين بجراح خطيرة".

وتابع "محاولات لإنقاذ حياة الأسيرتين اللتين أصيبتا في إطلاق النار من قبل المجندين المكلفين بحراسة الأسرى".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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