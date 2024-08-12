أشار الناطق باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة، الى أن "في حادثتين قام مجندان مكلفان بحراسة أسرى العدو بإطلاق النار على أسير وقتله وإصابة أسيرتين بجراح"، لافتاً الى أن "حكومة العدو تتحمل المسؤولية عن هذه المجازر وما يترتب عليها من ردات الفعل التي تؤثر على أرواح الأسرى".
وأعلن أبو عبيدة، عن "تشكيل لجنة لمعرفة التفاصيل ما حدث وسيتم لاحقا الإعلان عنها"، موضحاً أن "مجندين يحرسان أسرى العدو قاما في حادثتين منفصلتين بقتل أسير صهيوني وإصابة أسيرتين بجراح خطيرة".
وتابع "محاولات لإنقاذ حياة الأسيرتين اللتين أصيبتا في إطلاق النار من قبل المجندين المكلفين بحراسة الأسرى".
كانت هذه تفاصيل خبر أبو عبيدة: مجندان يحرسان أسرى العدو قاما بحادثتين منفصلتين بقتل أسير صهيوني وإصابة أسيرتين بجراح خطيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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