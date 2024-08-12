رئيس اتحاد نقابات العمال في الشمال حذّر من نتائج توقف العمل في جهاز إطفاء طرابلس

أشار رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال شادي السيد، في بيان، الى "ازمة ومعضلة وكارثة اتحاد بلديات الفيحاء وما يترتب على جهاز الاطفاء فيه، وعند مشكلة العمال والموظفين وعناصر الاطفاء الذين لا يتقاضون رواتبهم منذ اشهر عدة، كما ان مستحقاتهم من تعويضات تربوية ومدرسية واستشفائية لم تدفع لهم وان العنصر الواحد او الموظف الواحد له في ذمة الاتحاد اكثر من 100 مليون ليرة".

وطالب السيد "نواب مدينة طرابلس بالتحرك الفوري لتبني مطالب الاتحاد والشروع فورا في اتخاذ الاجراءات واجراء الاتصالات اللازمة لإعادة مسار عمل الاتحاد الى حيث يجب ووقف الظلم والظلامة اللاحقة به على المستويات المختلفة".

ولفت الى أننا "نحذر لان جهاز الاطفاء لن يكون قادرا ابدا على التدخل لاطفاء الحرائق في المدينة مع دخول الموسم الاخطر للحرائق و معروف انه يبدا في ايلول وطالما ان موسم الامطار لم يبدا بعد ، لذلك نرى انه على نواب مدينة طرابلس وعلى مختلف فعالياتها ان يبادروا الى مؤازرة العمال والموظفين وعناصر الاطفاء لكي تصعد هذه المسالة الى الاولويات والا فان مدينه طرابلس هي الخاسرة كما في نواحي عدة من تفاصيل حياتها ويومياتها".

وذكر أننا "نلفت عناية الجميع الا انه ومع عجز جهاز الاطفاء في طرابلس والاتحاد فان الدفاع المدني بدوره غير قادر على القيام بالمهام المطلوبة منه لاسباب مالية وتقنية وفنية".