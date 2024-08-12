ميقاتي عرض مع السفير الفرنسي جهود وقف العنف والتوترات

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سفير فرنسا هيرفيه ماغرو، وتم البحث في الوضع في لبنان والمنطقة والجهود الرامية إلى وقف العنف والتوترات.

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