أفادت معلومات الـ"mtv"، بأن "الموفد الأميركي آموس هوكشتاين سيحضر إلى بيروت الأربعاء أو الخميس في محاولة لاحتواء التوتر ومعاودة إحياء المفاوضات".

كانت هذه تفاصيل خبر "mtv": هوكشتاين سيحضر إلى بيروت الأربعاء أو الخميس في محاولة لمعاودة إحياء المفاوضات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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