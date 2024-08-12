تفاصيل خطيرة تنشر لأول مرة.. قناة إيرانية تحذف خبرا عن اغتيال إسماعيل هنية

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت وسائل إعلامية بأن قناة "العالم" الإيرانية، حذفت خبرًا بعد دقائق معدودة من نشره، أوردت فيه معلومات جديدة عن اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، في محل إقامته شمال العاصمة طهران أواخر شهر يوليو الماضي.

ونقلت القناة، في خبرها المحذوف، عن مصدر مسؤول وصفته بـ"المطلع" قوله إنه "تمت عملية اغتيال هنية باستخدام صاروخ خفيف الوزن ذي رأس متفجر قوي"، موضحا أن "جسم الصاروخ مصنوع من مواد غير معدنية".

وقال المصدر إنه "تم إطلاق الصاروخ من خارج إيران"، مؤكدًا أن "الولايات المتحدة شاركت في تصميم وتنفيذ العملية مع النظام الإسرائيلي"، رغم أن واشنطن نفت علمها بعملية اغتيال هنية أو المشاركة في التخطيط لها، بحسب ما ذكر موقع "إرم نيوز".

وأشار إلى أن "موضوع الاختراقات الأمنية والتفجيرات لم تتم مناقشتها ولم يتم اعتقال أحد بهذا الخصوص"، لافتًا إلى أن "العدو أراد تدمير العلاقة بين الشيعة والسنة وخلق فجوة بين إيران ومحور المقاومة من خلال اغتيال زعيم ديني سني".

وأكد المصدر أن إيران "سترد بالتأكيد على هذا الهجوم"، لافتا إلى أن "رد طهران لن يكون أمنيًا، بل سيكون عسكريًا ومتناسبًا وفعالاً ومفاجئًا".

ولفت المصدر الإيراني إلى أنه "أثناء تنفيذ عملية الرد على إسرائيل جراء عملية الاغتيال، فإن أي دولة توقف هذه العملية دفاعاً عن النظام الإسرائيلي ستعتبر مشاركة في الهجوم على إيران".