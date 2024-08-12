شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب عام.. ترامب يعود إلى منصة "إكس" بهذه الرسالة والان نبدء بالتفاصيل

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ترامب وإيلون ماسك

الدمام - شريف احمد - بعد عام من الصمت وعدم النشاط، عاد الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات القادمة دونالد ترامب للنشر على منصة "إكس"، اليوم الإثنين.ترامب وجه رسالة إلى الأمريكيين، إذ قال: "هل تعيشون الآن أفضل مما كنتم عليه عندما كنت رئيسًا؟ اقتصادنا مُدمر، حدودنا مُسحت، نحن أمة في حالة انحدار".وتابع الرئيس الأمريكي السابق: "اجعلوا الحلم الأمريكي في المتناول مرة أخرى، اجعلوا أمريكا آمنة مرة أخرى، اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى".ويعد هذا أول نشاط لحساب ترامب على المنصة منذ أغسطس 2023 بعد عودة حسابه، إذ جرى حظره تحت اسمها السابق "تويتر" بعد أحداث الكابيتول في السادس من يناير 2021، ومع ذلك أعيد الحساب في العام 2023، بعد أشهر من شراء ماسك المنصة.ويلتقي ترامب، والملياردير إيلون ماسك، اليوم، في مقابلة منتظرة، وتلقى المقابلة متابعة كبيرة، إذ أعلن ماسك تأييده العلني للمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية بعد محاولة اغتياله في مدينة بتلر بولاية بنسلفانيا في 13 يوليو الماضي.