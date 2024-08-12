تكثف الضغط الدولي من أجل وقف إطلاق النار في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - تصاعد الضغط الدولي، اليوم الاثنين، من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة بعد أيام من قصف إسرائيلي استهدف مدرسة في غزة وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا.

وأصدرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مناشدة مشتركة لوضع حد للأزمة من دون "أي تأخير إضافي".

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في بيان مشترك "يحتاج سكان غزة إلى إيصال وتوزيع عاجل وغير مقيّد للمساعدات.. لا يمكن أن يكون هناك أي تأخير إضافي".

كما دعا الوسطاء الدوليون، مصر وقطر والولايات المتحدة، قبل أيام إلى استئناف المفاوضات الرامية للتوصل إلى هدنة منتظرة واتفاق للإفراج عن الرهائن.

وأكد الوسطاء، الخميس في بيان، أن اتفاقا إطاريا بشأن وقف إطلاق النار في القطاع جاهز وهو الآن على الطاولة، مؤكدين أنه لم يبق سوى تفاصيل خاصة بالتنفيذ.