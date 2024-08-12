40 شهيدًا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت مصادر طبية لوسائل إعلام عربية عن ارتفاع حصيلة جديدة لشهداء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، حيث ارتفع عدد الشهداء إلى 42 شخصًا، وأوضحت المصادر أن من بين هؤلاء الشهداء، 30 شخصًا سقطوا في خان يونس جنوبي القطاع، والتي شهدت تصعيدًا كبيرًا في الهجمات الجوية الإسرائيلية خلال الساعات الماضية.

وأشارت المصادر إلى أن العدد مرشح للزيادة في ظل استمرار القصف وعدم تمكن فرق الإسعاف من الوصول إلى بعض المناطق المتضررة بسبب شدة الهجمات. وأضافت أن العديد من الجثث والجرحى ما زالوا تحت الأنقاض، مما يزيد من صعوبة تحديد الحصيلة النهائية للضحايا.

يأتي هذا التصعيد في ظل توتر شديد يسود المنطقة، حيث تواصل القوات الإسرائيلية حملتها العسكرية على غزة، في وقت يعاني فيه القطاع من نقص حاد في الخدمات الطبية والإمدادات الأساسية نتيجة الحصار المفروض عليه.

وتحذر المنظمات الإنسانية من كارثة إنسانية وشيكة في غزة، في ظل عدم وجود أفق قريب لوقف التصعيد العسكري.

نتنياهو يستدعي المفاوضين لتوضيح التفويض قبل مفاوضات الخميس

ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم استدعاء فريق المفاوضين الممثلين لإسرائيل من أجل توضيح التفويض الذي سيحصلون عليه قبل انطلاق مفاوضات الخميس المقبلة. تأتي هذه الخطوة في إطار استعدادات إسرائيل للجولة المرتقبة من المفاوضات، حيث يسعى نتنياهو إلى التأكد من أن جميع أعضاء فريق التفاوض على دراية كاملة بالحدود والصلاحيات الممنوحة لهم خلال المناقشات.

ومن المتوقع أن تشمل هذه المفاوضات مواضيع حساسة تتعلق بالوضع الأمني والسياسي في المنطقة، مما يجعل توضيح التفويض الممنوح للمفاوضين أمراً ضرورياً لضمان نجاح المفاوضات وتحقيق أهداف الحكومة الإسرائيلية.

وأشارت القناة إلى أن نتنياهو قد يطلب من المفاوضين الالتزام بإرشادات محددة فيما يتعلق بمواقف إسرائيل التفاوضية، لا سيما في ظل الضغوط الدولية والإقليمية المتزايدة.

الجيش الإسرائيلي: لا أدلة استخباراتية تؤكد أو تدحض مزاعم حماس بشأن مقتل وإصابة أسرى

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه لا يمتلك أي دليل استخباراتي يثبت أو ينفي مزاعم حماس بشأن مقتل وإصابة أسرى إسرائيليين في حادثتين منفصلتين، كما ورد في بيان للمتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة. وأوضح الجيش أنه يواصل فحص مصداقية بيان حماس والتحقيق في هذه الادعاءات، مؤكداً أنه سيقوم بتوفير المعلومات الرسمية حين تتوفر لديه.

وجاء في البيان الصادر عن الجيش: "لا يوجد حتى الآن أي دليل استخباراتي يمكنه تأكيد أو نفي ما زعمته حماس بشأن مقتل أسير إسرائيلي وإصابة أسيرتين بجروح خطيرة على يد مجندين إسرائيليين مكلفين بحراسة الأسرى." وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي يواصل فحص هذه الادعاءات بعناية شديدة، ولن يصدر أي تأكيدات أو نفي قبل التحقق الكامل من الحقائق.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه يتعامل مع هذه المزاعم بجدية بالغة، خاصة في ظل الأوضاع الحالية والتوترات المستمرة في المنطقة. وأشار إلى أن التحقيقات جارية للتأكد من صحة ما ورد في بيان حماس، وأنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور التوصل إلى نتائج مؤكدة.