شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني يمد قوافل الخير والدعم لكل البلاد من جنوبها لغربها دون تمييز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى أحد أهم الفاعلين فى مجال التنمية المستدامة فى مصر والتنمية الوطنية من خلال شبكة منظماته المنتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية، حيث يتمكن التحالف والذى بات كيانا عظيما يضم الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى تحت مظلة واحدة، من تقديم الدعم للأسرة المصرية، وقد تم ترجمة ذلك لعدد من المبادرات الهامة التى استهدفت فى المقام الأول دعم الأسرة المصرية وتحسين جودة المعيشة، كان آخرها حملة إيد واحدة التى تستهدف دعم قرابة مليون ونصف أسرة مصرية فى كل محافظات الجمهورية.

عكف التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، على وصول التبرعات لكل مستحق دون تمييز أو اعتبارات أخرى، وهذا ما جعل مجهوده ملموس لدى الشارع المصرى فى وقت قياسى، فقد نجح فى الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا وتحديد الأولويات لكل اسرة، وعمل بشكل متوازن فى تحقيق الاكتفاء الغذائى وأيضا طرح المبادرات التى تمكن كل أسرة من التمكين الاقتصادى وهذا كان تحديا ومهمة لا يستهان بها.

كان أكثر ما كان يغيب عن مهام الجمعيات الأهلية لدعم المواطنين الأكثر احتياجًا هو التوصل للأسر فى المناطق النائية والبعيدة، وهذا ما نجح التحالف الوطنى فى تحقيقه، من خلال الانتشار على أرض الواقع، ومد قوافل الخير والدعم لأقصى البلاد من جنوبها لغربها، وهذا ما ساهم فى تحقيق نتائج إيجابية وتقديم خدمات متعددة لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد، وإخراج الأسر من دائرة الفقر بشكل نهائى.

كما قدم التحالف الوطنى نموذجا محترفا عن كيفية التنسيق مشترك مع الحكومة فى كافة ملفات التنمية الشاملة، مما يعزز من أثر مجهودات العمل الأهلى.