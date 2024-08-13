شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني يوزع 1000 كرتونة غذائية ببنى سويف ضمن حملة "إيد واحدة" والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المستمرة لخدمة المجتمع وتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، تواصل مؤسسة أبو هشيمة الخير تنفيذ فعاليات حملة"إيد واحدة".

وقد قامت المؤسسة، في خطوة تعكس التزامها بدعم الفئات الأولى بالرعاية، بتوزيع ألف كرتونة غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة بني سويف.

تأتي هذه الحملة انسجامًا مع أهداف التحالف إلى تعزيز التكافل الاجتماعي وتقديم الدعم اللازم للأسر التي تواجه صعوبات معيشية.

ويؤمن التحالف الوطني بأهمية التكاتف المجتمعي وتقديم يد العون للأولى بالرعاية، وتعتبر حملة "إيد واحدة" تجسيداً حقيقيًا لهذه القيم، ونسعى من خلالها إلى تحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة وتوفير احتياجاتهم الأساسية.