رئيس وزراء بريطانيا: نحضّ إيران على الامتناع عن مهاجمة إسرائيل

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أنه "حض إيران على الامتناع عن مهاجمة إسرائيل في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان".

وعقب صدور بيان مشترك بين الولايات المتحدة وأربع دول أوروبية، طلب ستارمر من إيران "التراجع عن التهديد".

وذكرت متحدثة باسم الحكومة البريطانية، أن "رئيس الوزراء قال إنه يشعر بقلق عميق إزاء الوضع في المنطقة ودعا جميع الأطراف إلى احتواء التصعيد وتجنب توسيع المواجهة الإقليمية".

وقبل قليل، أعلنت أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، في بيان مشترك، أننا "ندعم جهود التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة، ونؤيد دعوة بايدن والسيسي وأمير قطر لتجديد المحادثات".

وذكر البيان، أن "هناك حاجة إلى تسليم وتوزيع المساعدات في غزة دون قيود"، لافتاً الى أنه "لا يوجد مزيد من الوقت لتضييعه وعلى جميع الأطراف القيام بمسؤولياتها"، مشدداً على أننا "ندعم الدفاع عن إسرائيل ضد عدوان إيران وهجمات الجماعات المدعومة منها".

وأضاف "ندعو إيران للتراجع عن تهديداتها المستمرة بشن هجوم عسكري ضد إسرائيل"، مشيراً الى أن "الزعماء ناقشوا العواقب الوخيمة للأمن الإقليمي إذا وقع مثل هذا الهجوم".