بيان أميركي بريطاني فرنسي ألماني إيطالي: ندعم الدفاع عن إسرائيل ضد عدوان إيران وهجمات الجماعات المدعومة منها

أعلنت أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، في بيان مشترك، أننا "ندعم جهود التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة، ونؤيد دعوة بايدن والسيسي وأمير قطر لتجديد المحادثات".

وذكر البيان، أن "هناك حاجة إلى تسليم وتوزيع المساعدات في غزة دون قيود"، لافتاً الى أنه "لا يوجد مزيد من الوقت لتضييعه وعلى جميع الأطراف القيام بمسؤولياتها"، مشدداً على أننا "ندعم الدفاع عن إسرائيل ضد عدوان إيران وهجمات الجماعات المدعومة منها".

وأضاف "ندعو إيران للتراجع عن تهديداتها المستمرة بشن هجوم عسكري ضد إسرائيل"، مشيراً الى أن "الزعماء ناقشوا العواقب الوخيمة للأمن الإقليمي إذا وقع مثل هذا الهجوم".