التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، سفير فرنسا لدى لبنان هيرفي ماغرو، وبحثا في مختلف قضايا الساعة، وبخاصة المحادثات المرتقبة الخميس المقبل في شأن هدنة غزة والتي من شأنها ان تنعكس على الساحة اللبنانية.
وشدد بوحبيب، على "أهمية أن تقوم الدول الغربية، وبينها فرنسا، بخطوات ملموسة لدعم نجاح جهود الوسطاء في شأن إنجاز اتفاق من هذا النوع، والذي يشكل الخطوة الأولى لتخفيض التوتر الإقليمي"، مؤكداً أن "الحلول الديبلوماسية المدعومة تشكل الحل الوحيد أمام الخيارات العسكرية التي ستؤدي إلى اتساع رقعة الحرب".
كانت هذه تفاصيل خبر بو حبيب التقى ماغرو: الحلول الديبلوماسية المدعومة هي الحل الوحيد أمام الخيارات العسكرية المؤدية إلى اتساع الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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