الأمن التونسي يعتقل شخصين بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي

ابوظبي - سيف اليزيد - تونس (الاتحاد)

أعلنت السلطات الأمنية في تونس اعتقال عنصرين إرهابيين أحدهما صدرت بحقه أحكام بالسجن لمدة 36 عاماً. وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني إن وحدات خاصة ألقت القبض على العنصرين في عمليتين منفصلتين. واعتقل العنصر الأول في مدينة الفحص بولاية زغوان شمال غرب البلاد.

وهو عنصر مفتش عنه لدى السلطات الأمنية والقضائية وصادرة بحقه أحكام بالسجن لمدة 36 عاماً بتهمة «الانتماء إلى تنظيم إرهابي». واعتقل العنصر الثاني في بنزرت شمال البلاد، وهو أيضاً مفتش عنه لدى الأمن والقضاء وصدر ضده حكم بالسجن لمدة سنة بنفس التهمة. وعرفت تونس هجمات إرهابية دامية بعد عام 2011، لكنها انحسرت بشكل ملحوظ منذ سنوات قليلة بعد تصفية العديد من القياديين في التنظيمات الإرهابية والمتحصنة في الجبال والمرتفعات.