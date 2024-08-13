العراق يفقد 60 % من أراضيه الزراعية

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

انخفضت مساحة الأراضي الزراعية المسقية بمياه الأنهار في العراق بنسبة 60 %، نتيجة تقليص المساحات المزروعة من 6 ملايين دونم إلى حوالي مليون ونصف المليون دونم فقط.

وأكدت وزارة الزراعة العراقية أن العراق فقد ما يقارب الـ60 % من الأراضي الزراعية المسقية بمياه الأنهار نتيجة الجفاف وشح مياه الأنهار، والتغيرات المناخية الصعبة التي ضربت البلاد.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة محمد الخزاعي في تصريح صحفي أن هذه الظروف اضطرت البلاد إلى تقليص مساحة خطتها الزراعية الشتوية الخاصة بمحصول القمح إلى مليون ونصف المليون دونم فقط، مشيراً إلى أن الجهات الرسمية تحاول إيجاد البدائل من خلال التوسع في زراعة الأراضي الصحراوية عن طريق الري بالمياه الجوفية.

وأكد مجلس محافظة ذي قار جنوب البلاد دخول 10 مناطق بالمحافظة ضمن «الدائرة الحمراء»، مشيراً إلى أن الوضع في هذه المناطق صعب للغاية.

وقال الناطق باسم مجلس ذي قار، ياس الخفاجي: إن «ملف المياه ضمن مناطق جنوب ذي قار مثير للقلق مع انحسار إمدادات المياه بمستويات عالية، خاصة في مناطق قضاء سيد دخيل وقراها وصولاً إلى الدواية والفهود والإصلاح والجبايش والمنار وسوق الشيوخ». وأضاف: «شح المياه تسبب بنفوق الثروة الحيوانية والأسماك وتصاعد الهجرة من الأرياف بنسبة تصل إلى 25%»، مؤكداً أنه من 8 إلى 10 مناطق دخلت فعلياً «الدائرة الحمراء»، أي مرحلة الخطر الفعلي. وأشار الخفاجي إلى أن الوضع صعب وأزمة المياه تتفاقم مع تبعاتها القاسية على المناطق الزراعية، وبانتظار حلول وزارة الموارد المائية المعنية بملف المياه.

ويوم السبت الماضي نظم العشرات من أهالي قرية «آل حسن» بقضاء «سيد دخيل» شرقي الناصرية تظاهرة غاضبة بسبب شح المياه الذي أصاب قريتهم في الآونة الأخيرة. وأثر شح المياه على حياة السكان الذين يعتمدون بشكل أساسي على الزراعة وتربية الحيوانات في جنوب العراق عموماً، وذي قار خصوصاً، إذ إن أي اختلال في مواعيد زراعة المحاصيل المحلية يؤدي بهم إلى كارثة اقتصادية تؤثر على حياتهم، وهو ما حدث خلال موسم الزراعة هذا العام والعام الذي سبقه.

وفي وقت سابق قال وزير الموارد المائية العراقي: إن مستويات المياه في العراق وصلت إلى أدنى مستوى على الإطلاق.

وتقلصت مساحة الأهوار الجنوبية في العراق، التي تغذيها مياه الفيضانات من نهري دجلة والفرات، من 20 ألف كيلومتر مربع في أوائل التسعينيات إلى 4 آلاف كيلومتر، وفقاً لآخر التقديرات.

ويحتل العراق المرتبة الخامسة بين أكثر البلدان تأثراً بالمناخ في العالم، وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.