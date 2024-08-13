المدمرة الأمريكية "لابون" تتحرك إلى شرق البحر المتوسط

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت صحيفة "واشنطن بوست" أن مسؤولاً أمريكياً صرح بأن المدمرة "لابون" قد بدأت تحركها نحو شرق البحر المتوسط لتعزيز القدرات الدفاعية في المنطقة.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الأمريكية المستمرة لدعم الأمن الإقليمي وتعزيز وجودها العسكري في ظل الأوضاع المتوترة في الشرق الأوسط.

وأوضح المسؤول أن تحريك المدمرة "لابون" يأتي استجابةً للتهديدات المتزايدة والأحداث الأمنية التي تشهدها المنطقة. المدمرة المزودة بأحدث التقنيات العسكرية والصواريخ، ستعمل على تعزيز القدرة الدفاعية للبحرية الأمريكية وتحسين مستوى الاستجابة لأي تهديدات قد تطرأ.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى ضمان استقرار المنطقة والحفاظ على حرية الملاحة في البحر المتوسط، خصوصاً في ظل الأزمات المستمرة والتوترات الإقليمية. وتعتبر المدمرة "لابون" من أهم القطع البحرية الأمريكية التي تتمتع بقدرات متقدمة في الدفاع الجوي والبحري.

كما أكد المسؤول الأمريكي أن نشر المدمرة يعكس التزام الولايات المتحدة تجاه حلفائها في المنطقة وتقديم الدعم العسكري اللازم لمواجهة التهديدات المحتملة. وأضاف أن هناك تنسيقاً مستمراً مع الدول الحليفة لضمان فعالية العمليات العسكرية والحفاظ على الأمن البحري.

تجدر الإشارة إلى أن تعزيز القدرات الدفاعية في البحر المتوسط يأتي في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط تطورات أمنية متسارعة، مما يزيد من أهمية التحركات العسكرية الأمريكية في المنطقة لضمان الاستقرار وحماية المصالح الاستراتيجية.

كير ستارمر يبلغ رئيس إيران بأن الحرب ليست في مصلحة أحد

أعلنت الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء كير ستارمر أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ، شدد فيه على أن تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة لا يخدم مصالح أي طرف. وأكد ستارمر خلال الاتصال أن الحرب لن تحقق أية أهداف استراتيجية لأي من الأطراف، بل ستزيد من معاناة المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني على ضرورة اللجوء إلى الحوار والدبلوماسية لحل النزاعات الإقليمية، معرباً عن قلق بلاده البالغ إزاء تصاعد الأعمال العدائية في المنطقة. وشدد ستارمر على أن استقرار المنطقة يصب في مصلحة الجميع، وأن استمرار التصعيد العسكري سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الأمن الإقليمي والدولي.

كما أشار إلى أهمية التعاون بين إيران والمجتمع الدولي للوصول إلى حلول سلمية ومستدامة، مؤكداً أن بريطانيا مستعدة للمساهمة في جهود تهدئة الأوضاع والعمل من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة. وأعرب عن أمله في أن تسهم المحادثات في خفض التوتر وتجنب المزيد من التصعيد.

وختم ستارمر حديثه بالتأكيد على التزام بريطانيا بالعمل مع جميع الشركاء الدوليين لضمان الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، معتبراً أن الحوار هو السبيل الوحيد لتجنب الكارثة الإنسانية والسياسية.