كير ستارمر يبلغ رئيس إيران بأن الحرب ليست في مصلحة أحد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء كير ستارمر أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ، شدد فيه على أن تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة لا يخدم مصالح أي طرف. وأكد ستارمر خلال الاتصال أن الحرب لن تحقق أية أهداف استراتيجية لأي من الأطراف، بل ستزيد من معاناة المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني على ضرورة اللجوء إلى الحوار والدبلوماسية لحل النزاعات الإقليمية، معرباً عن قلق بلاده البالغ إزاء تصاعد الأعمال العدائية في المنطقة. وشدد ستارمر على أن استقرار المنطقة يصب في مصلحة الجميع، وأن استمرار التصعيد العسكري سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الأمن الإقليمي والدولي.

كما أشار إلى أهمية التعاون بين إيران والمجتمع الدولي للوصول إلى حلول سلمية ومستدامة، مؤكداً أن بريطانيا مستعدة للمساهمة في جهود تهدئة الأوضاع والعمل من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة. وأعرب عن أمله في أن تسهم المحادثات في خفض التوتر وتجنب المزيد من التصعيد.

وختم ستارمر حديثه بالتأكيد على التزام بريطانيا بالعمل مع جميع الشركاء الدوليين لضمان الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، معتبراً أن الحوار هو السبيل الوحيد لتجنب الكارثة الإنسانية والسياسية.

بيان أمريكي بريطاني فرنسي ألماني إيطالي: دعم الجهود للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة

في بيان مشترك أصدرته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، أعربت الدول الخمس عن دعمها الكامل للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن المحتجزين هناك. وأكد البيان تأييد تلك الدول لدعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لتجديد المحادثات حول هذا الملف الحساس.

كما شدد البيان على ضرورة تسليم وتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة دون أي قيود، مشيراً إلى أن الوقت لا يحتمل مزيداً من التأخير، وعلى جميع الأطراف المعنية القيام بمسؤولياتها لتخفيف معاناة المدنيين في غزة.

وأكدت الدول الخمس في البيان دعمها لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد ما وصفته بـ"عدوان إيران وهجمات الجماعات المدعومة منها". وأعربت الدول عن قلقها من التهديدات المستمرة التي تصدرها إيران بشن هجوم عسكري ضد إسرائيل، داعية طهران للتراجع عن هذه التهديدات لتجنب عواقب وخيمة على الأمن الإقليمي.

وأضاف البيان أن الزعماء ناقشوا العواقب الخطيرة التي قد تنجم عن وقوع هجوم عسكري من إيران ضد إسرائيل، وأكدوا على أهمية الحفاظ على الاستقرار في المنطقة من خلال الحوار والدبلوماسية.