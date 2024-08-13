مواقع المستوطنين تطالب بإعدام كبار الأسرى الفلسطينيين

ياسر رشاد - القاهرة - ردا على تصريحات أبوعبيدة بشأن قتل الرهائن..

طالبت مواقع المستوطنين بإعدام كبار الأسرى الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل ردا على تصريحات أبوعبيدة الناطق باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحماس بشأن قتل رهينة برصاص الحراس.

وأعلن أبو عبيدة مساء الاثنين مقتل أسير إسرائيلي وإصابة أسيرتين بجراح خطيرة بعد أن أطلق حارسان النار عليهم، دون إيضاح التفاصيل.

وقال أبو عبيدة عبر قناته على "تلغرام": "في حادثتين منفصلتين قام مجندان من المكلفين بحراسة أسرى العدو بإطلاق النار على أسير صهيوني وقتله على الفور، بالإضافة إلى إصابة أسيرتين بجراح خطيرة وتجري محاولات لإنقاذ حياتهما".

وأضاف: "حكومة العدو تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر وما يترتب عليها من ردات الفعل التي تؤثر على أرواح الأسرى الصهاينة".

وأكد المتحدث باسم "كتائب القسام" أنه تم تشكيل لجنة لمعرفة التفاصيل وسيتم لاحقا الإعلان عنها.

جدير بالذكر أن هذه هي الحالة الأولى من نوعها التي تعلن فيها "كتائب القسام" قتل أو إصابة أسرى إسرائيليين لديها.

وتعليقا على إعلان أبو عبيدة، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إن المعلومات الاستخباراتية حول ما جاء في البيان الأخير للناطق باسم "كتائب القسام" لا تزال غير متوفرة لدحض أو تأكيد ذلك.

وأضاف هاغاري أن "الجيش يفحص ما نشره الناطق باسم كتائب القسام، حول مقتل أسير وإصابة آخرين، سيتم تقديم معلومات إضافية عند توفرها".

زلزال يضرب اسرائيل بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر

أفادت قناة 14 الإسرائيلية بأن الهزة الأرضية التي شعر بها سكان شمال ووسط إسرائيل كانت بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر. الهزة وقعت صباح اليوم وتسببت في اهتزازات ملحوظة في المناطق المتأثرة.

التقارير الأولية تشير إلى أن الهزة أدت إلى بعض الأضرار الطفيفة في المباني، لكنها لم تسفر عن إصابات أو خسائر بشرية كبيرة. السلطات المحلية بدأت تقييم الأضرار وضمان سلامة المواطنين في المناطق المتضررة.

هذا وقد شددت السلطات على ضرورة اتباع إرشادات السلامة تحسبًا لوقوع هزات ارتدادية محتملة فى المنطقة ، ودعت المواطنين إلى البقاء هادئين وعدم التسرع في العودة إلى المباني المتضررة قبل التأكد من سلامتها.