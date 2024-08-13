زلزال قوي يضرب إسرائيل وحالة تأهب قصوى

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت قناة 14 الإسرائيلية بأن الهزة الأرضية التي شعر بها سكان شمال ووسط إسرائيل كانت بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر. الهزة وقعت صباح اليوم وتسببت في اهتزازات ملحوظة في المناطق المتأثرة.

التقارير الأولية تشير إلى أن الهزة أدت إلى بعض الأضرار الطفيفة في المباني، لكنها لم تسفر عن إصابات أو خسائر بشرية كبيرة. السلطات المحلية بدأت تقييم الأضرار وضمان سلامة المواطنين في المناطق المتضررة.

هذا وقد شددت السلطات على ضرورة اتباع إرشادات السلامة تحسبًا لوقوع هزات ارتدادية محتملة، ودعت المواطنين إلى البقاء هادئين وعدم التسرع في العودة إلى المباني المتضررة قبل التأكد من سلامتها.

زلزال بقوة 5.46 درجة يضرب منطقة الأردن وسوريا

ذكرت وكالة رويترز أن زلزالًا بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة الحدود بين الأردن وسوريا صباح اليوم. وقع الزلزال في الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت المنطقة، وكان مركزه قريبًا من الحدود بين البلدين.

أفادت التقارير الأولية بأن الزلزال تسبب في اهتزازات قوية شعر بها سكان عدة مدن في كلا البلدين، بما في ذلك عمان ودمشق. الزلزال، الذي استمر لبضع ثوانٍ، أسفر عن أضرار طفيفة في بعض المباني والبنية التحتية، لكن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات خطيرة أو وفيات حتى الآن.

فرق الطوارئ في الأردن وسوريا بدأت على الفور تقييم الأضرار وتقديم الدعم للمناطق المتضررة. كما أعلنت السلطات حالة الطوارئ لضمان سلامة المواطنين، وبدأت عمليات الفحص للتأكد من عدم وجود أضرار إضافية. لم يتم الإبلاغ عن تهديدات بتسونامي في المنطقة.

فيما دعا الخبراء إلى متابعة التحديثات المتعلقة بالنشاط الزلزالي، نصح السكان باتباع إرشادات السلامة والاحتياطات اللازمة تحسبًا لأي هزات ارتدادية محتملة. تواصل فرق الرصد والطوارئ العمل مع السلطات المحلية لتقديم المزيد من المعلومات والتعامل مع أي تطورات قد تحدث.

اعلام عبرى : القوات الجوية والاستخبارات العسكرية في حالة تأهب قصوى تحسباً لهجوم إيراني

في تقرير نشرته القناة 12 الإسرائيلية، أفيد بأن القوات الجوية والاستخبارات العسكرية في إسرائيل قد دخلت في حالة تأهب قصوى تحسباً لاحتمالية حدوث هجوم إيراني. يأتي هذا الإجراء في وقت تتصاعد فيه التوترات بين إيران وإسرائيل، مما يثير مخاوف من تصعيد عسكري محتمل.

قالت القناة إن حالة التأهب تشمل تعزيز الإجراءات الأمنية والرقابة الجوية على مدار الساعة. القوات الجوية الإسرائيلية، التي تتمتع بقدرات متقدمة في الرصد والرد، تقوم بعمليات تحصين وإعداد لمواجهة أي تهديدات قد تأتي من إيران أو حلفائها في المنطقة. وتشمل الاستعدادات أيضاً زيادة مستوى التنسيق بين القوات الجوية والاستخبارات لضمان سرعة الاستجابة لأي تحركات غير عادية.

تأتي هذه التدابير في وقت متوتر، حيث تزيد إيران من توجيه التهديدات إلى إسرائيل، وخصوصاً في سياق التصريحات الإيرانية الأخيرة حول استهداف المنشآت العسكرية الإسرائيلية. المسؤولون العسكريون في إسرائيل يشعرون بقلق متزايد من احتمال تنفيذ هجوم إيراني، ويعملون على تحسين قدرات الدفاع والردع.

أعرب المسؤولون الإسرائيليون عن أن هذه الاستعدادات جزء من استراتيجيتهم الدفاعية الشاملة للحفاظ على أمن الدولة ومنع أي تصعيد غير مرغوب فيه. وقال أحد المسؤولين: "نحن نأخذ جميع التهديدات على محمل الجد ونستعد للتعامل مع أي سيناريو قد يطرأ. أمن إسرائيل وسلامة المواطنين هي الأولوية القصوى."

في الوقت نفسه، تواصل إسرائيل جهودها الدبلوماسية لتخفيف التوترات مع إيران، حيث تسعى إلى استخدام القنوات الدبلوماسية للتواصل مع الدول الكبرى ومعالجة القضايا الأمنية من خلال الحوار. كما يعقد المسؤولون الإسرائيليون لقاءات مع شركاء دوليين لمناقشة سبل تعزيز التعاون الأمني والحد من المخاطر المحتملة.

تسلط هذه التقارير الضوء على الوضع الأمني المتوتر في المنطقة والجهود المستمرة من قبل إسرائيل لضمان جاهزيتها لمواجهة أي تهديدات قد تنشأ في المستقبل القريب.