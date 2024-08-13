عقب تعديل قائمة الأوائل.. والدة السادسة مكررة في الثانوية العامة: "بنتي اتحرمت من تكريم تستحقه"



محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

انتابت حالة من الاستياء أسرة الطالبة سارة أحمد عبد الغني، الحاصلة على المركز السادس في الشعبة العلمية علوم بمجموع 403.5، من أهالي مدينة طنطا، عقب إعلان التعديل في قائمة أوائل الجمهورية في الثانوية العامة.

وقالت رشا محمد، والدة الطالبة، في تصريحاتها لـ"الخليج 365"، إن ابنتها تعرضت لحالة انهيار بسبب حرمانها من التكريم أو اتصال من الوزير للتهنئة مثل باقي زملائها من الأوائل، بالإضافة إلى تجاهل الوزارة أو مديرية التربية والتعليم بالغربية إخطارهم بإدراج اسمها ضمن الأوائل بعد إضافة درجتين في مادة الفيزياء.

وأضافت والدة الطالبة أنه منذ ظهور النتيجة وابنتها في حالة نفسية سيئة، قائلة: "بنتي متأكدة أنها حلت امتحان الفيزياء كله صح بعد استثناء الوزارة لنموذج الإجابة الخاطئ، وتفاجأت بنقص درجتين وكنت أنوي تقديم تظلم حتى أثبت حقها، وتفاجأنا اليوم بإضافة الدرجتين وحصولها على الدرجة النهائية في الفيزياء، ولكن فرحتها لم تكتمل بسبب هذا الخطأ".

وأشارت والدة الطالبة إلى أن ابنتها متفوقة دائمًا، ومنذ صغرها تسعى جاهدة للحصول على ترتيب بين الأوائل، وكان أحد أحلامها أن تكون من أوائل الثانوية العامة، وكانت تنتظر إعلان اسمها ضمن الأوائل، وأصيبت بصدمة وقتها، قائلة: "كانت فرقة معاها نص درجة وتكون من الأوائل في القائمة الأولى، ودلوقتي فرحتها اتكسرت ومجهودها وسعيها لتحقيق حلمها مش مكتمل بسبب حرمانها من التكريم".

وأشارت إلى أنها تسعى حاليًا للحصول على منحة لدراسة الطب في إحدى الجامعات العالمية لتكون طبيبة مميزة.