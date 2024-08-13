من الأول علمي رياضة للثاني.. والد الطالب محمد هاني: ابني لم يحصل على درجتي الفيزياء

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية - حسام الدين أحمد:

أحدثت الدرجتان المضافتان لمجموع طلاب القسم العلمي بالثانوية العامة تغييرًا في قائمة أوائل الجمهورية، وحققتا أحلام طلاب آخرين بدخول الكليات التي تمنوا الالتحاق بها، ولم يكن مجموعهم السابق كافيًا للوصول إليها.

في محافظة الإسماعيلية، غيرت الدرجتان من ترتيب قائمة الأوائل. الطالب محمد هاني سعيد كان متصدرًا قائمة أوائل شعبة علمي رياضة بمجموع 405.5 درجة، وهو نفس مجموع درجاته في قائمة الأوائل الجديدة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم اليوم، ولكنه جاء في المركز الثاني مكرر.

بينما تصدر قائمة أوائل علمي رياضة الطالب أحمد فتحي عبدالقوي بمجموع 406.5 درجة، بعد أن كان في المركز الخامس بقائمة الأوائل السابقة بمجموع 404.5 درجة.

كشف والد الطالب محمد هاني لموقع "الخليج 365" عن السر وراء عدم حصول ابنه على الدرجتين المضافتين، وأوضح أن نجله محمد حصل على 59 درجة في مادة الفيزياء بالثانوية العامة، أي أنه نقص درجة واحدة عن العلامة الكاملة بالفيزياء. وتابع الأب أن ابنه أجاب على السؤال رقم 34 إجابة صحيحة من البداية، بينما نقصت درجة واحدة فقط في سؤال آخر.

وأكد المهندس هاني أن ترتيب الطلاب الأوائل من الأول إلى العاشر لا فرق بينهم، فكلهم متفوقون واجتهدوا وسعدوا بتفوقهم وأسعدوا أسرهم وشرفوهم بذلك التفوق الذي كلل تعب عام كامل.

وأضاف أنه ليس المهم من الأول ومن الثاني أو العاشر، لأن كلهم متميزون وقدوة لأشقائهم وأصدقائهم يحتذى بهم.