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الثالث على الثانوية العامة عقب تغيير ترتيبه: "التعديل وضعني في مكاني الصحيح"

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محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

عبر الطالب زياد مصطفى رضوان، الحاصل على المركز الثالث مكرر في الشعبة العلمية علوم بمجموع 404.5 درجة بمدرسة محمد فضل الله الرسمية للغات، عن سعادته عقب تغيير ترتيبه من الخامس مكرر إلى الثالث مكرر في قائمة الأوائل الجديدة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم.

قال الطالب زياد في تصريحاته لـ"الخليج 365": "ده فضل من ربنا إنه صحح وضعي في المكان الصحيح، واستقبلت الخبر بفرحة أخرى بعد زيادة ترتيبي للثالث مكرر".

وأضاف أنه تلقى الخبر عن طريق الأخبار المنتشرة، وأنه لم يتلقَ أي اتصال من الوزارة أو مديرية التربية والتعليم لتصحيح الترتيب، وكان ينتظر هذا التصحيح منذ إعلان إضافة درجات مادة الفيزياء.

وأشارت والدة الطالب زياد إلى أنها تلقت الخبر بفرحة عارمة، قائلة: "أكيد فرحتنا زادت عشان الترتيب بقى أعلى، وده ثمار تعبه ومجهوده وربنا أراد أنه يوصل لمكانه الصحيح".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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