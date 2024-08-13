زلزال بقوة نحو 5.46 درجة يضرب سوريا والأردن ولبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

ضرب زلزال بقوة 5.46 درجة سوريا والأردن اليوم، وفقا لما نقلته وكالة رويترز عن المركز الألماني لعلوم الأرض.

وقال مركز الأبحاث، مساء الاثنين، إن زلزالا بقوة نحو بقوة 5.46 درجة درجة ضرب منطقة الأردن وسوريا، مضيفا أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" بإن الهزة الارضية شعر بها سكان عدة محافظات سورية.

وأفادت وسائل إعلام محلية خروج سكان طرابلس عكار والضنية إلى الشارع خشية انهيارات نتيجة الهزات الارتدادية.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن بعض سكان بيروت والمتن شعروا بهزة أرضية خفيفة الساعة 11 و56 دقيقة قبيل منتصف ليل الثلاثاء.