الطالب أحمد تامر من السادس إلى الثاني مكرر: "اتظلمت ورجع لي حقي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

عبر الطالب أحمد تامر صلاح الدين، السادس مكرر علمي رياضة، ابن مدينة العبور من مدرسة الجولف المتكاملة للغات، عن سعادته الكبيرة بعد حصوله على المركز الثاني مكرر، بعد تعديل النتيجة، خاصة في مادة الفيزياء التي تأكد أنه حصل على الدرجة النهائية بها، قائلًا: "اتظلمت ورجع لي حقي".

وأضاف أنه كافح ليل نهار ليكون ضمن الأوائل وبفضل الله تحقق حلمه وأصبح من الأوائل. وأكد أنه كان يتوقع التفوق، وهذا ما تعود عليه منذ صغره، وأنه الآن سجل رغبته في الالتحاق بكلية الهندسة.

وأشار إلى أنه كان يذاكر من 7 إلى 8 ساعات يوميًا، وينظم وقته، ويشاهد المباريات، ويحب القراءة، ومنتظم في قراءة القرآن الكريم والصلاة، وأهدى نجاحه إلى أسرته.