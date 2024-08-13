رؤى تتصدر نتائج الثانوية العامة: "فرحة لا توصف والحمدلله على كل شيء"

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قالت الطالبة رؤى أحمد محمد مدبولي، الحاصلة على المركز الثاني في الثانوية العامة على مستوى الجمهورية شعبة علمي علوم بعد تعديل درجاتها لتصبح الأولى، إنها لم تكن تتوقع ما حدث وأنها فرحة كبيرة لا توصف، قائلة " الحمد لله على كل شئ".

وأضافت أن أول من بشرها بالنتيجة والدتها بعد مكالمة هاتفية من والدها في المملكة العربية السعودية، أن فرحتها لا توصف بهذا النجاح، مشيرة إلى أنها تهدي هذا التفوق لوالديها على تشجيعهم ودعمهم لها.



كما أشارت إلى أنها كانت تدعو الله طوال العام أن يرزقها النجاح والتفوق وأن تكون من بين الطلاب الأوائل وحقق الله دعوتها.

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