محمد يحقق المركز العاشر بفضل الفيزياء: "فرحة لا توصف والحمد لله"

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:



شكّل تأثير درجات الفيزياء نقطة تحول كبيرة في ترتيب أوائل الثانوية العامة هذا العام، مما أدى إلى تراجع بعض الطلاب وصعود آخرين في الترتيب النهائي.

أحد هؤلاء الطلاب هو محمد عبد القوي إبراهيم عبد الوهاب خليل، من مدرسة شاكر فرج الثانوية بنين في أبو حمص بمحافظة البحيرة. على الرغم من أنه لم يكن في الترتيب الأولي، إلا أن درجات الفيزياء جعلته يعود بقوة ليحصل على المركز العاشر مكرر في شعبة علمي علوم، بمجموع ٤٠٣ درجات.

قال محمد: "الحمد لله، ما حدث اليوم هو فضل من الله وفرحة لا توصف. كنت أتوقع أن أكون من العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية، لأني تعودت على التفوق في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وإن شاء الله سأحقق حلمي بأن أصبح طبيبًا."

وأشار محمد إلى أنه على عكس أغلب زملائه، قلل من ساعات المذاكرة خلال الامتحانات إلى ٥ ساعات يوميًا بدلاً من ٧ ساعات التي اعتاد عليها طوال العام، وذلك لتجنب إرهاق العقل والجسم في فترة الامتحانات.

وكشف والد محمد أن ابنه حفظ القرآن الكريم كاملاً في المرحلة الابتدائية، وحصل على الإجازة القرآنية برواية حفص عن عاصم. كما أضاف أن محمد لديه اهتمامات رياضية، حيث يمارس لعبتي الكاراتيه.