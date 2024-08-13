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%50 زيادة فى نصيب الاستثمارات الخاصة.. اعرف التفاصيل بخطة التنمية

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ هشام عبد الجليل

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 12:00 ص

تتضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجارى، زيادة في نصيب الاستثمارات الخاصة، لتصل إلى نحو 50% من إجمالي الاستثمارات الكلية، وذلك اتساقًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجّه لتعزيز مُشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.

ووفقا لخطة التنمية فإن التوزيع النسبي للاستثمارات الحكومية يشمل تخصيص 42.4% منها للاستثمار في التنمية البشرية، و 25.4% لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، و8.4% لمشروعات الإنشاءات، و7.1% لمشروعات النقل والتخزين، و3.8% لمشروعات الطاقة، و3.6% لمشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و3.1% لمشروعات الزراعة، و6.1 للاستثمارات الحكومية الأخرى، وتشمل الخطة تمويل المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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