شكرا لقرائتكم خبر عن %50 زيادة فى نصيب الاستثمارات الخاصة.. اعرف التفاصيل بخطة التنمية والان مع تفاصيل الخبر

تتضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجارى، زيادة في نصيب الاستثمارات الخاصة، لتصل إلى نحو 50% من إجمالي الاستثمارات الكلية، وذلك اتساقًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجّه لتعزيز مُشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.

ووفقا لخطة التنمية فإن التوزيع النسبي للاستثمارات الحكومية يشمل تخصيص 42.4% منها للاستثمار في التنمية البشرية، و 25.4% لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، و8.4% لمشروعات الإنشاءات، و7.1% لمشروعات النقل والتخزين، و3.8% لمشروعات الطاقة، و3.6% لمشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و3.1% لمشروعات الزراعة، و6.1 للاستثمارات الحكومية الأخرى، وتشمل الخطة تمويل المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".